Из испанских супермаркетах изымают опасный сыр

В голландском сыре, который продаётся в том числе в Испании, нашли опасную форму жизни — Listeria monocytogenes. Она паразитирует в организме человека, концентрируясь в печени и селезёнке, и вызывает заболевание листериоз.
Сыр производят в Нидерландах, а в Испании он продаётся под названием Queso Rulo de Cabra (козий сыр). Исключительно в супермаркетах сети Lidl. Сейчас из магазинов отзывают опасную продукцию, сообщило в понедельник Испанское агентство по безопасности продуктов питания (AESAN), которое подконтрольно Министерству по делам потребителей. А всем, кто уже успел приобрести испорченный сыр, настоятельно рекомендуют избавиться от него, а лучше — вернуть в магазин.
Как ранее сообщала noticia.ru, в испанской колбасе нашли сальмонеллу.
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