Испанский репортёр обжёгся лавой в прямом эфире

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Уже почти две недели журналисты разных телеканалов ведут свои репортажи с острова Пальма, где извергается вулкан. В погоне за «горячим» контентом некоторые их них в прямом смысле слова обжигаются…
Так произошло с репортёром одного из местных телеканалов, который вплотную приблизился к заставшей лаве и начал её демонстративно трогать. Несмотря на то, что лава уже почти остыла, журналист получил ожог. Многие раскритиковали его за такое поведение в прямом эфире.
Между тем власти настоятельно просят не приближаться к лаве и вообще по возможности не выходить из дома.