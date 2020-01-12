Испанский политик избил кастетом коллегу жены

Представитель ультраправой испанской партии Vox задержан в провинции Малага за нападение на человека.
Исмаэль Альварес Санчес представлял муниципалитет Манильва в партии Vox. Теперь он исключён из партии и больше не будет участвовать в выборах.
По данным правоохранительных органов, 16 декабря Исмаэль увидел машину своей супруги, припаркованную рядом с автомобилем её коллеги по работе. Когда мужчина садился в машину, политик подошёл к нему сзади, вооружённый кастетом, и напал. С многочисленными травмами лица пострадавший был госпитализирован. Он перенёс операцию и ещё 10 дней провёл в больнице.
В своё оправдание Исмаэль сказал, что находился в депрессии.Темы: Происшествия