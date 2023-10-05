Испанские виноделы погибли, наблюдая за процессом брожения 

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В провинции Алава произошёл несчастный случай. Два опытных винодела погибли, надышавшись углекислым газом на семейной винодельне Crespo Zabala de Lanciego. 31-летнего рабочего, который был с ними, удалось откачать.
Сначала посмотреть за процессом брожения пошёл один винодел. Он потерял сознание и провалился в резервуар. На помощь ему отправился его родственник. И тоже стал жертвой винных паров.
Спасатели напоминают, что такие помещения должны быть оборудованы вентиляцией или хорошо проветриваться. В активной стадии брожения будущее вино выделяет много углекислого газа.