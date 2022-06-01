На Майорке судят пенсионера, застрелившего грабителя

Суд присяжных вынес старику обвинительный приговор (пять гласов против четырёх). Однако вскоре это решение было аннулировано из-за несоблюдения некоторых формальностей. Теперь ему предстоит снова предстать перед судом. Ему грозят 15 лет тюрьмы.

Грабители побывали в доме пенсионера дважды. В первый раз они сильно его избили, но он не стал обращаться в полицию. Во второй раз они пришли через пару месяцев, когда в доме был он и его жена. Они забрали деньги из сейфа, но требовали больше. Тогда 77-летний хозяин достал ружьё и попросил покинуть дом. Получив отказ, он выстрелил, убив одного из налётчиков.