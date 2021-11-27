Испанские полицеские вышли на акцию протеста

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В Мадриде в субботу прошла многотысячная манифестация сотрудников правоохранительных органов - полиции и Гражданской гвардии.
Как сообщает DW, демонстранты потребовали отменить реформу Закона о безопасности, принятую правительством страны с целью "дальнейшей демократизации испанского общества". Эта реформа, по мнению манифестантов, ограничивает права сотрудников силовых структур и, соответственно, возможности обеспечивать порядок и безопасность граждан.
Силы правопорядка в соответствии с реформой лишаются возможности применять резиновые пули даже против наиболее агрессивно настроенных участников массовых беспорядков. Обыскивать подозреваемых на улице, к примеру, в поисках оружия, отныне нельзя. Это разрешено лишь в специальных помещениях комиссариата, чтобы "не унижать достоинства задержанных", говорится в законе. Показания полицейских и арестованных должны пользоваться одинаковой степенью доверия следствия, которое ранее отдавало предпочтение полиции.
Административные штрафы будут накладываться с учетом доходов штрафуемого. Таким образом, нигде не работающие молодые люди - как правило, основные участники уличных беспорядков - будут полностью освобождены от наказания. Что касается манифестаций, то активисты отныне могут организовывать их без уведомления городской администрации.
Наличие небольшого количества наркотиков у задержанного теперь будет считаться административным нарушением, а не преступлением как раньше. Это, в свою очередь, будет способствовать розничной наркоторговле, считает профсоюз полиции JUPOL, один из организаторов демонстрации.