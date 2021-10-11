Испанская полиция перехватила судно с 4 тоннами кокаина 

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Национальная полиция Испании перехватила в Атлантическом океане венесуэльское рыболовное судно, на борту которого нашлось более 4 тонн кокаина. Задержаны 20 человек.
В 2020 году полиция вышла на след лидера преступной группировки, которая занималась ввозом в Испанию наркотиков. К разработке подключили правоохранительные органы Колумбии, США, Франции и Венесуэлы.
В итоге полицейским удалось установить судно, которое должно было доставить в Испанию крупную партию кокаина. Наркотики были расфасованы в 177 мешков. Их общий вес составил 4248 килограммов. Все арестованные — граждане Венесуэлы.