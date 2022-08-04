Испанская полиция опасается роста преступности из-за экономии энергии

Инициатива правительства Испании, которая направлена на энергосбережение и предусматривает отказ от освещения общественных зданий и выключение подсветки витрин в ночное время, может привести к росту преступности. Такое опасение озвучили силы и органы безопасности, пишет газета La Razon.

Как считают стражи порядка, при ухудшении освещения на улицах "легче совершать преступления". Хотя фонари продолжат работать, подсветка витрин дополняет освещение некоторых улиц. Как отмечают источники в правоохранительных органах, в результате это может привести к "большей опасности для граждан". В ассоциации гражданской гвардии Испании полагают, что данная мера экономии энергии также может спровоцировать увеличение числа краж и другие проблемы.

В понедельник правительство Испании представило план по энергосбережению. Инициатива направлена на сокращение потребления газа в стране на 7%. Среди прочего меры предусматривают установление температурного лимита для отопления и кондиционирования в некоторых общественных заведениях. Они будут действовать до ноября будущего года.

Источник: ТАСС