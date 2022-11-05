Испания была вынуждена закрыть часть воздушного пространства из-за ракеты

Неконтролируемый вход китайской ракеты в атмосферу вынудил временно закрыть в пятницу воздушное пространство нескольких испанских аэропортов. Об этом сообщило в Twitter Главное управление гражданской защиты Каталонии.

"Из-за риска, связанного с прохождением космического объекта CZ-5B через воздушное пространство Испании, полеты полностью ограничены с 9:38 до 10:18 по местному времени в Каталонии и других автономных сообществах", - говорится в публикации.

В свою очередь испанские авиадиспетчеры информировали в Twitter, что "Евроконтроль сообщает о неконтролируемом повторном входе китайской ракеты в атмосферу". "Прогнозируется, что через несколько минут <...> начнется старт движения из аэропортов с затронутыми маршрутами, - уточнили затем авиадиспетчеры. - Тем не менее потребуется некоторое время, чтобы восстановить общую норму трафика с точки зрения задержек".

По данным телеканала 24 Oras, сейчас работа воздушных гаваней в Каталонии и на Балеарских островах постепенно возобновляется.

Испанские власти не сообщали о каких-либо происшествиях в связи с пролетом ракеты над территорией страны.

Источник: ТАСС