Испанец выбросил питбуля из окна пятого этажа

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В Испании агенты Гражданской гвардии задержали 23-летнего мужчину, который выбросил из окна собаку.
Инцидент произошёл в новогоднюю ночь. Очевидцы видели, как из окна пятого этажа выбросили собаку породы питбультерьер. При падении пёс получил многочисленные травмы, но выжил. Его спасли в ближайшей ветеринарной клинике.
Личность живодёра довольно быстро удалось установить. Его задержали. По предварительным данным, мотивом стало желание причинить страдания девушке — хозяйке питбуля.