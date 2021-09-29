Эксперты: лава дошла до океана и это опасно

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Лава извергающегося уже десятый день вулкана на канарском острове Пальма дошла до океана, сообщили региональные службы по чрезвычайным ситуациям. "Лава уже дошла до моря", - говорится в сообщении службы в Twitter.
Канарские острова омываются Атлантическим океаном, но в Испании слово "море" также используют в отношении океана, отмечает агентство РИА Новости.
"Контакт лавы с морем может провоцировать взрывы и выделение газов, вредных для здоровья. Если вы находитесь в изолированном районе Тасакорте, самым безопасным местом является ваш дом", - говорится в сообщении. Специалисты также предупреждают, что если человек находится на улице, то необходимо найти "убежище".