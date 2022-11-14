Экоактивисты испачкали Египетский музей в Барселоне

Два экоактивиста испачкали поддельной нефтью стекло, за которым находилась копия египетской мумии, а также облили фальшивой кровью стену зала в Египетском музее испанской Барселоны.

"Мы искупали витрины Египетского музея в Барселоне в "крови и нефти", чтобы предупредить о чрезвычайной ситуации с климатом", - сообщили в организации экоактивистов Futuro Vegetal. В заявлении утверждается, что правительства обманывают людей, "не предпринимая реальных действий".

Согласно фотографии, опубликованной организацией, мужчина и женщина облили витрину копии мумии фараона поддельной нефтью, а стену испачкали фальшивой кровью. Кроме того, экоактивисты держат в руках плакат с надписью "+2,5 градуса, климатическая справедливость".

Как отмечает РИА Новости со ссылкой на Europa Press, ни один экспонат не пострадал. По данным агентства, полиция активистов не задержала.