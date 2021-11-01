Два человека погибли в перестрелке на испанском кладбище

В День всех святых на одном из испанских кладбищ произошла перестрелка, в которой погибли два человека.

Инцидент произошёл в Торренте (Валенсия). На местном кладбище возник конфликт между представителями враждующих семей. Всё закончилось стрельбой и гибелью двух человек. Причём один умер пулевого ранения, а второй — от инфаркта. Ещё один человек получил ранение. Известно, что ему 80 лет. По данным испанских СМИ, оба погибших и пострадавший — цыгане.

На месте происшествия работает полиция.