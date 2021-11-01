На острове Пальма произошло мощное землетрясение

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Испанский Национальный географический институт зафиксировал сильное землетрясение на острове Пальма, где продолжает извергаться вулкан Кумбре-Вьеха.
В воскресенье зарегистрирован подземный толчок силой 5 баллов по шкале Рихтера. Это уже второе землетрясение такой мощности с момента начала извержения (19 сентября).
После серии менее мощных толчков, в воскресенье в 17:52 произошло 5-балльное землетрясение в 45 километрах от населённого пункта Масо. Всего же в течение первой половины дня в воскресенье на острове произошло 28 подземных толчков.
О пострадавших не сообщается.