Два человека погибли в Испании при взрыве на биодизельном заводе

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По меньшей мере два человека погибли в четверг в результате взрыва на заводе по производству биодизеля в автономном сообществе Риоха на севере Испании. Об этом сообщило агентство EFE.
По его информации, инцидент, причины которого пока не уточняются, произошел в промышленной зоне в населенном пункте Калаорра в районе 13:00 по местному времени (14:00 мск). Сотрудники экстренных служб, прибывшие к месту происшествия, эвакуировали работников завода.
Отмечается, что недалеко от предприятия проводились экскурсии для 250 детей. Они не пострадали и были эвакуированы на автобусах.
Источник: ТАСС