Автомобиль въехал в террасу испанского бара, есть пострадавшие

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Легковой автомобиль наехал в четверг на террасу бара в испанском автономном сообществе Кастилия-и-Леон.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на радиостанцию Onda Cero, в результате случившегося пострадали как минимум шесть человек.
Отмечается, что инцидент произошел в центре города Понферрада. Как уточняет агентство EFE, за рулем транспортного средства находился 85-летний мужчина.
По предварительным данным, водитель машины не справился с управлением, поскольку превысил максимально допустимую скорость.
В Испании собираются ввести визу «цифрового кочевника». Она позволит провести в Испании 12 месяцев, работая удалённо. Около 30 городов и деревень по всей Испании решили присоединиться к Национальной сети гостеприимных деревень для удаленных работников и привлечь к себе «цифровых кочевников». Программа предлагает удаленным работникам воспользоваться услугами хозяина-проводника, который встретит их в городе или деревне и познакомит с местными обычаями.