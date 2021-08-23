У владельцев частного дома в Сарагосе украли бассейн

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Полиция испанского муниципалитета Тарасона (Сарагоса) задержала вора, который умудрился похитить портативный бассейн, стоявший во дворе частного дома.
Кража произошла 9 августа. Полиция неделю вела расследование, пытаясь выяснить, куда исчез бассейн. И, наконец, 16 августа вышла на след преступника. Сообщается, что владельцам вернули только часть украденного бассейна. Куда делось всё остальное, не уточняется.
В полиции напомнили, что готовы расследовать самые разные, даже совсем нелепые, преступления.