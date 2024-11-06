Архитекторы предупреждают о возможных обрушениях в затопленных районах

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Несмотря на то, что острая фаза стихии вроде бы миновала, остаётся высокий риск обрушений в некоторых зданиях, предупредил глава Официальной коллегии технических архитекторов Валенсии (COAT) Висенте Тероль:
«Почвы в основном песчаные и глинистые, и вода постепенно будет подмывать землю под зданиями, пока не обнажит фундамент. Если это бетонная конструкция, она может накрениться, а здание — дать трещину. Этот тип повреждений мы видим чаще всего».
По словам эксперта, строения, пережившие затопления, могут рушиться не сразу, а в течение месяцев и даже лет.