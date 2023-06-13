Андалусия на всякий случай готовится к цунами

Маловероятно, но не исключено. Примерно так оценивает риски цунами на юге Испании представитель андалусского правительства Антонио Санс. А потому региональные власти решили на всякий случай подготовиться к такому развитию событий и разработали специальный план.

В случае критических толчков в море цунами потребуется 45-60 минут, чтобы добраться до побережья Уэльвы и Кадиса. Высота волны составит 5-8 метров. В этом случае под ударом окажутся 500 пляжей и 62 муниципалитета. Андалусия считается самым уязвимым регионом в Испании. Риск цунами здесь оценивается как «средний» на мировом уровне. Поэтому в регионе разработали специальные карты уязвимости и в случае тревоги готовы оперативно эвакуировать людей. В ближайшее время будет обнародован список безопасных мест, куда следует перебраться в случае угрозы.

Чиновник успокаивает, заявляя, что эта работа правительства — лишь подстраховка, которая сделает побережье только безопаснее.