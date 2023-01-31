Активистки приклеились к микрофонам в испанском конгрессе

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Несколько экологических активистов устроили акцию протеста в здании Конгресса депутатов Испании.
Две девушки из организации Futuro Vegetal приклеились руками к микрофонам на трибуне в зале, где обычно проходят заседания парламента. Месседж такой: «Население в опасности, а обладающие властью думают только о своей выгоде». Акция стала реакцией на субсидирование животноводства.
Ранее активисты из Futuro Vegetal уже приклеивались к картинам "Маха обнаженная" и "Маха одетая». В этот раз приклеились не очень качественно.