В Мадриде задержан экс-глава разведки Венесуэлы Уго Карвахаль

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Испанская полиция арестовала бывшего директора военного разведуправления Венесуэлы Уго Карвахаля в Мадриде. Задержание было санкционировано по запросу США, передаёт ТАСС.
«Сегодня вечером был задержан (Карвахаль), скрывающийся от правосудия и разыскиваемый для экстрадиции в США», – говорится на странице пресс-службы Национальной полиции Испании в Twitter.
Карвахаль, занимавший пост главы венесуэльской разведки с 2004 по 2008 годы находился в розыске в США в связи с обвинениями в организации оборота наркотиков.