В Испанию эвакуировали бывшего генпрокурора Афганистана

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Бывший генеральный прокурор Афганистана Забихулла Карим эвакуирован в Испанию. Об этом сообщила испанская генпрокуратура.
В четверг с ним встретилась генеральный прокурор Испании Долорес Дельгадо, передаёт РИА Новости. Как пояснили в ведомстве, Карим был эвакуирован в Испанию вместе со своей семьей. В ходе встречи Карим сообщил испанскому генпрокурору о политической, социальной и гуманитарной ситуации в стране на момент его отъезда из Афганистана, а также "выразил обеспокоенность за бывших сотрудников и других лиц, связанных с афганскими органами правосудия, которые остаются в стране", говорится в сообщении генпрокуратуры.
Дельгадо выразила озабоченность "по поводу защиты прав человека, особенно женщин и девочек, а также других лиц и групп, которым грозит преследование, и особенно тех, кто работает в афганской системе правосудия, женщин-судей, прокуроров и адвокатов".