В Мадриде прошёл антиправительственный митинг

В Мадриде в субботу прошла акция протеста, участники которой требовали отставки премьер-министра Педро Санчеса.
В митинге, по официальным данным, приняли участие 3 тысячи человек. По другой информации, их было несколько десятков тысяч. Они прошли маршем по улице Алькала до площади Колон. Почти все были в масках и несли испанские флаги. Протестующие выкрикивали лозунги «Правительство в отставку» и «Свобода, свобода». Были и более резкие: «Это не правительство, это наёмники» и «Они — убийцы».
Не удалось избежать столкновения с правоохранительными органами, что привело к задержанию одного человека. Как сообщают местные СМИ, это 58-летний мужчина, который оказал «сопротивление и неповиновение» сотрудникам полиции.Темы: Политика Мадрид Педро Санчес