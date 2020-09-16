Испания не отказывается от своих притязаний на Гибралтар

Правительство Испании не отказывается от своих притязаний на британскую заморскую территорию Гибралтар. Об этом глава МИД Испании Аранча Гонсалес Лая заявила в среду в интервью радиостанции Cope.
"В течение 300 лет мы продвигаем историческое притязание [на Гибралтар], от которого, очевидно, это правительство не отказывается", - сказала министр. Её цитирует ТАСС. При этом, по словам главы ведомства, эта позиция кабмина не мешает вести работу по "чрезвычайно важным вопросам" для населения Гибралтара.
Гибралтар - заморская территория Великобритании на Пиренейском полуострове, оспариваемая Мадридом. Пока обе страны находились в Евросоюзе, политическая острота этой старой дилеммы в британо-испанских отношениях оставалась приглушена. Однако с выходом из сообщества Соединенного Королевства, а следовательно и всех ее территорий, их жители могут потерять доступ к европейскому рынку, а в худшем случае - и возможность свободного перемещения по территории Евросоюза.Темы: Политика