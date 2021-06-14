В Мадриде прошла акция протеста против помилования каталонских политиков

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Многотысячная акция протеста против возможного помилования каталонских политиков, осужденных за их роль в организации незаконного референдума о независимости региона 2017 года, прошла в воскресенье в Мадриде.
Как передает ТАСС со ссылкой на 24Oras, к митингу присоединились около 25 тыс. человек. Акция протеста началась в центре Мадрида на площади Колумба примерно в полдень (13:00 мск). Большинство участников митинга принесли с собой испанские флаги. Они скандировали лозунги с призывом к отставке премьер-министра Педро Санчеса, а также выступают против помилования осужденных. Несмотря на необходимость соблюдать безопасную дистанцию, большая часть собравшихся игнорирует данную меру, принятую в рамках борьбы с пандемией. К масштабной манифестации присоединились лидер оппозиции, глава консервативной Народной партии Пабло Касадо, а также руководители крайне правой партии "Вокс" Сантьяго Абаскаль и центристской "Граждане" Инес Арримадас.
В конце мая текущего года Верховный суд (ВС) Испании выступил против помилования каталонских политиков. Теперь по этому вопросу свое мнение должно высказать правительство страны. Санчес заверял, что кабмин примет решение о возможном помиловании осужденных в интересах всех жителей страны.
В октябре 2019 года ВС Испании вынес вердикт по делу сепаратистских политиков, которые причастны к организации референдума о независимости, их приговорили к срокам до 13 лет тюрьмы.