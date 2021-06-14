Испанскую левую партию Podemos возглавила министр по социальным правам

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Испанский министр по социальным правам и повестке дня до 2030 года Ионе Беларра избрана новым генеральным секретарем левой партии Podemos.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал 24Horas, 33-летняя Беларра заняла пост лидера партии по итогам внутрипартийного голосования. Podemos входит в состав коалиционного правительства Испании под руководством социалиста Педро Санчеса.
Необходимость избрать нового лидера левых возникла после того, как предыдущий генсек Пабло Иглесиас сообщил о намерении уйти из политики. Это решение было обусловлено неудачей партии на региональных выборах в автономном сообществе Мадрид.