В Каталонии опять заговорили о референдуме о независимости

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Тема референдума о независимости после помилования сепаратистских политиков снова выходит на первый план в Каталонии. Так, замглавы правительства Каталонии Жорди Пучнеро не исключил движения к независимости региона в одностороннем порядке, если в ближайшие два года переговоры с Мадридом по урегулированию кризиса не увенчаются успехом.
Соответствующее заявление он сделал во вторник в интервью телеканалу TV3, передает ТАСС. "Единственное, чего мы просим, - это сделать его [референдум о независимости] согласованным [с кабмином Испании], но если государство не сможет сделать это согласованным образом или в рамках диалога, нам придется делать это по-другому", - заявил Пучнеро. "Мы уже продемонстрировали, что 1 октября [2017 года в день проведения сепаратистского плебисцита] мы были готовы идти по пути к независимости в одностороннем порядке, - сказал он. - Если мы уже это сделали, мы готовы сделать это снова".
В июне должна состояться личная встреча премьер-министра Испании Педро Санчеса и лидера Каталонии Пере Арагонеса. После этого, как ожидается, будет дан старт переговорам между представителями центрального и регионального правительств для урегулирования каталонской проблемы. Власти Испании неоднократно выступали против референдума о независимости автономной области. Тем не менее во вторник кабмин помиловал политиков, осужденных за организацию плебисцита 2017 года.