Каталонские сепаратисты потратили на зарубежный пиар больше 5 млн евро

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Счетная палата Испании считает, что на продвижение идей каталонских сепаратистов за рубежом было израсходовано около €5,4 млн бюджетных средств.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на El Pais, ведомство ведет дело в отношении двух экс-лидеров региона Артура Маса и Карлеса Пучдемона, а также в отношении еще более 35 бывших чиновников каталонской администрации. Как подсчитала палата, на продвижение идей сторонников независимости автономии и поиск международной поддержки было растрачено около €5,4 млн.
Как напоминает издание, ведомство ведет еще одно дело, связанное с каталонским сепаратизмом. В частности, оно полагает, что экс-чиновники правительства региона израсходовали примерно €4,8 млн на организацию и проведение незаконного референдума о независимости.
1 октября 2017 года в Каталонии прошло голосование о выходе из состава королевства, Мадрид изначально называл этот референдум нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября того же года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.