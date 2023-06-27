В Испании прокомментировали попытку вооружённого мятежа в России

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Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес заявил, что события минувших выходных показали «бреши» в «монолитной российской системе».
Но в целом министр был очень сдержан. «Это внутреннее дело России», - подчеркнул Альбарес и призвал «соблюдать осторожность» в оценке произошедшего и прогнозах на будущее.
При этом политик признал, что тот факт, что в ядерной державе возможны такие волнения, вызывает обеспокоенность. Поэтому Испания намерена «очень внимательной следить» на развитием событий.