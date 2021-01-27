В Испании поменяли министра здравоохранения

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Новым министром здравоохранения Испании станет Каролина Дариас. Возглавлявший до этого Минздрав Сальвадор Илья уходит в отставку, чтобы сосредоточиться на борьбе за пост председателя правительства Каталонии.
Каролина Дариас до последнего времени занимала должность министра территориальной политики и государственной службы. Теперь это ведомство возглавит первый секретарь каталонских социалистов Микель Исета. Об этих перестановках заявил председатель правительства Испании Педро Санчес.
54-летний Илья занял пост главы ведомства в январе 2020 года и руководил им в течение всей пандемии коронавируса.