Рассмотрение вопроса об экстрадиции Пучдемона перенесли на февраль

Как минимум до февраля беглому каталонскому политику Карлесу Пучдемону не грозит экстрадиция в Испанию. Европейский суд согласился перенести рассмотрение этого вопроса на начало февраля. Об этом просил сам Пучдемон.
В Испании Пучдемону не могут простить организацию референдума о независимости Каталонии и обвиняют в растрате и подстрекательстве к мятежу.
Недавно Пучдемон избрался в Европарламент и теперь требует для себя депутатской неприкосновенности. В Брюсселе пока не определились с этим вопросом.
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