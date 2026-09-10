Опубликованные правительством документы показывают, что 29 июля CNI предупредил представительство правительства в Сеуте и Guardia Civil, что в соцсетях распространяются призывы на следующий день массово попасть в город через пограничное ограждение и по морю. Отдельное предупреждение было направлено спецслужбам Марокко. Аудитория связанных с призывами групп составляла около 180 тысяч человек.

При этом в опубликованных материалах нет прогноза, что границу перейдут более 70 тысяч человек: цифра 180 тысяч относилась к аудитории групп в соцсетях, а не к ожидаемому числу участников.

Военная разведка CIFAS уже во время кризиса оценивала действия марокканских властей как «небрежные и пассивные», но одновременно считала «очень вероятным», что Рабат не содействовал миграционной волне активно.

Официальный архив опубликованных документов и сообщений: https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/paginas/informes-y-comunicaciones-situacion-ceuta.aspx