По Испании прокатилась волна протестов

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В Испании бурлит политическая жизнь. Сотни тысяч человек вышли на акции протеста против закона об амнистии для сторонников независимости Каталонии и против и.о. премьера Педро Санчеса, который может переизбраться уже в четверг.
По данным Народной партии, число участников демонстрации составило 450 тыс. человек. Акции проходят почти во всех крупных городах. Протестующие недовольны заигрыванием с каталонскими сепаратистами и считают, что испанская демократия под угрозой. Напомним, Санчес согласился на амнистию в обмен на