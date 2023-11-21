Король Испании привёл к присяге очень женское правительство

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Ранее Педро Санчес сформировал коалиционное правительство из 22 министров, 12 из которых — женщины. Что ещё новенького:
Появилось "суперминистерство", объединившее функции управления председателя правительства, министерства юстиции и министерства по связям с парламентом. Его возглавил Феликс Боланьос.
Пилар Алегрия из социалистической партии назначена представителем правительства. Она же занимает должность министра образования, профессиональной подготовки и спорта.