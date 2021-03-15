Пабло Иглесиас покинет пост вице-премьера правительства Испании

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Вице-премьер испанского правительства Пабло Иглесиас покинет свой пост. Политик будет бороться за должность главы автономного сообщества Мадрид. Выборы пройдут 4 мая.
Главным конкурентом Иглесиаса станет действующая глава автономии Исабель Диас Аюсо. Ранее она распустила региональное правительство и объявила досрочные выборы. Поводом послужил отказ партии «Граждане» от коалиции с Народной партией в Мурсии и возможное повторение этого же сценария в Мадриде.
На должность вице-премьера Иглесиас предложил кандидатуру Иоланды Диас.