Испанским политикам хотят вколоть AstraZeneca, чтобы реабилитировать вакцину 

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Медики просят привить испанских политиков вакциной AstraZeneca, чтобы восстановить её репутацию, подорванную чередой тяжелых осложнений. С таким преложением выступил президент Испанской ассоциации вакцин Амос Гарсиа Рохас.
Применение этой вакцины было временно приостановлено в Испании до проверки ее безопасности Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). Поводом стали несколько случаев образования тромбов у тех, кто привился AstraZeneca. Одна женщина умерла. Агентство подтвердило безопасность, после чего Минздрав решил возобновить вакцинацию.
Но обсуждение в прессе сформировало скептическое отношение к этой вакцине у испанцев. В этой связи эпидемиолог и специалист по вакцинам Амос Гарсиа Рохас в Twitter предложить способ вернуть доверие населения: "После всего, что произошло с оксфордской вакциной, необходимо восстановить доверие к ней. И я думаю, что успешной стратегией было бы, чтобы наши политики, все они, сделали бы свой вклад, сделав публично прививки».