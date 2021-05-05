Народная партия победила на региональных выборах в Мадриде

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В автономном сообществе Мадрид прошли внеочередные парламентские выборы, на которых победу одержала Народная партия. Она получит 65 мест в парламенте — почти половину. А возглавлять столичный регион по-прежнему будет Исабель Диас Аюсо.
Народная партия получает 65 из 136 мест в парламенте. За нее проголосовали чуть более 44% жителей автономного сообщества. За консерваторами следуют партии левого толка: Испанская социалистическая рабочая партия (24 места), "Мас Мадрид" (24 места) и "Подемос" (10 мест). В общей сложности левый блок получил 58 мандатов.
Крайне правую партию "Вокс" поддержали около 9% избирателей, ей досталось 13 кресел. Таким образом, две правые партии преодолели барьер в 69 мандатов, необходимых для достижения абсолютного большинства, отмечает ТАСС. Центристская партия "Граждане", до сих пор входившая в коалиционное правительство с Народной партией, не смогла преодолеть пятипроцентный барьер и осталась без представительства в парламенте.
Главой правительства автономного сообщества останется Исабель Диас Аюсо, возглавляющая регион в настоящий момент. Впервые данный пост она заняла в 2019 году.
В волеизъявлении могли принять участие более 5 млн человек. Явка на выборах превысила 76%.