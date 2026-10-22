Бывшая мэр Барселоны Ада Колау, выдвинутая левой коалицией Frente Amplio на пост главы правительства, не получила американскую визу. Она собиралась на форум «Смелые города» в Пуэрто-Рико.

По словам её команды, электронное разрешение на поездку получили все участники делегации, кроме Колау. После собеседования в посольстве ей окончательно отказали. Как утверждает её окружение, причиной назвали подозрение, что она намерена нелегально иммигрировать в США.

Сама Колау связывает отказ со своим пропалестинским активизмом: по её словам, на собеседовании расспрашивали об участии во флотилии, направлявшейся с гуманитарной помощью в Газу. Госдепартамент в ответ на запрос EFE конкретных причин не раскрыл, заявив, что американская виза — «привилегия, а не право». Политический мотив отказа остаётся версией Колау.