Министр здравоохранения Испании планирует возглавить Каталонию

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Глава Минздрава Испании Сальвадор Илья намерен отказаться от своей нынешней должности, чтобы выдвинуть кандидатуру на выборах председателя каталонского правительства 14 февраля 2021 года. Как сообщают местные СМИ, основная цель — не допустить формирования индепендистского правительства, которое может снова инициировать процесс отделения региона.
Илья будет выдвигаться от Социалистической каталонской партии (PSC). Он возглавит её вместо действующего генсека Микеля Исеты. По информации испанских СМИ, Исета просто устал и рад возможности уступить своё кресло Илье, у которого сложился неплохой имидж на посту министра. По словам Исеты, вместе с Ильей в Каталонию возвращается надежда.
В свою очередь уроженец Каталонии Илья заявил, что воспринимает своё выдвижение как долг: «Мои коллеги говорят мне, что я могу быть полезен для разрешения ситуации в Каталонии». «Я готов возглавить Каталонию», - признался он.