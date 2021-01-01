Испания и Британия договорились применять шенген к Гибралтару

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Испании и Великобритании удалось согласовать вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара и избежать «жесткого Brexit» на этой заморской британской территории, заявила министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя.
По ее словам, которые приводит РИА Новости, соглашение позволяет «применять к Гибралтару политику и программы ЕС, например Шенгенское соглашение и таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта».
«Шенген применяется к Гибралтару, что позволит снять контроль и устранить «забор» между двумя территориями», — заявила министр.
«Мы устраняем барьеры, чтобы строить зону общего процветания», — добавила она.
Ранее Испания в ультимативной форме попросила Великобританию в кратчайшие сроки заключить соглашение о торговле и границе.