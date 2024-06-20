Милей опять летит в Испанию 

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Президент Аргентины Хавьер Милей попросил аудиенции у короля Испании в разгар дипломатического кризиса между странами, пишет El País.
Милей хотел встретиться с Фелипе в ходе своего очередного частного визита в Испанию, который запланирован на пятницу. По информации издания, попытка вбить клин между монархом и премьером, не увенчалась успехом, поскольку аудиенция с Милеем не входит в повестку дня королевского дома. Зато аргентинского лидера примет председатель мадридского правительства Исабель Аюсо.
Напомним, первый визит Милея закончился скандалом: политик выступил в Мадриде, где обвинил жену премьера Педро Санчеса в коррупции.