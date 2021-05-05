МИД: Испания придерживается принципа непризнания Косово

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Сербия может рассчитывать на искреннюю поддержку Испании в отношении сохранения ее территориальной целостности, заявил 4 мая министр иностранных дел Испании Аранча Гонсалес Лайя после беседы с сербским коллегой Николаем Селаковичем в Мадриде. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.
«Испания придерживается принципа непризнания Косово. Мы отстаивали эту позицию и до сих пор делаем это, и будем продолжать в будущем», — подчеркнула министр на совместной пресс-конференции, отвечая на вопрос о том, придерживается ли Испания своей позиции по признанию независимости Косово.
Лайя отметила, что вопрос Косово должен быть решен посредством диалога Белграда и Приштины.
«Мы должны еще более решительно поддержать этот диалог как путь к мирному решению проблемы Косово», — указала министр Испании.
Источник: Regnum