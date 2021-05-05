Лидер испанской левой партии Podemos Пабло Иглесиас ушел из политики

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Испанский политик Пабло Иглесиас объявил о своем уходе из политики. Об этом он заявил сразу после поражения на региональных выборах в Мадриде, где возглавляемая им партия Podemos набрала чуть больше 7% голосов (всего 10 мест в парламенте). Ради этих выборов Иглесиас оставил пост второго вице-премьера правительства Испании.
«Впечатляющий успех правых — это трагедия для общественного здравоохранения, государственных служб и для жителей Мадрида. И он достигнут при рекордной явке», - заявил политик. По его словам, это означает, что «еще никогда Мадрид так не отличался от остальной Испании».
«Я горжусь тем, что возглавлял проект, который изменил историю нашей страны», - сказал напоследок Иглесиас.
По итогам региональных выборов в Мадриде Народная партия получила 65 из 136 мест в парламенте и вместе с правой Vox, которая заняла 13 кресел, преодолела барьер в 69 голосов. Явка на выборах превысила 76%.