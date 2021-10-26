МИД Испании: нельзя ставить национальное право выше европейского

Последние новости Испании на русском языке
Польша не может ставить себя вне или внутри рамок ЕС в зависимости от того, выгодно ей или нет, заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес.
"Надо дать четкий сигнал: никто не может ставить себя вне ЕС, когда ему выгодно, и внутри ЕС, когда ему выгодно", - заявил министр, отвечая на Новом экономическом форуме в Мадриде на вопрос о том, должен ли Брюссель сократить выделение средств Польше после того, как Конституционный суд этой страны подтвердил превосходство конституции республики над законодательством ЕС. Об этом сообщает РИА Новости.
"Лучший урок, который сейчас можно извлечь: только совместно мы можем двигаться вперед. Но не только двигаться вперед к более интегрированному политическому будущему, но и в смысле социально-экономического прогресса. И все страны должны понять: тот, кто говорит, что их национальное право выше европейского права, ставит себя вне Европейского союза. А вне ЕС невозможно противостоять таким вызовам как COVID-19 или экономический кризис", - заявил глава МИД Испании.
Он призвал институты ЕС быть "твердыми в защите основ того, чем является Европейский Союз и европейское строительство", но одновременно, считает министр, "до последнего надо пытаться сохранить сплоченность ЕС".