Бывшая генпрокурор Венесуэлы попросила убежище в Испании

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Бывший генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас просит Испанию предоставить ей политическое убежище, говорится в сообщении, которое цитирует агентство Efe.
Генпрокурор была смещена с должности на первой сессии венесуэльского Национального учредительного собрания в августе 2017 года, она отказалась признать это решение. В ее доме были проведены обыски, судья Верховного суда постановил задержать ее мужа по подозрению в вымогательстве. Вскоре Ортега и супруг покинули Венесуэлу, в 2019 году она открыто поддержала лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
В распространенном Efe сообщении Ортега пишет о "репрессиях" со стороны властей Венесуэлы в отношении себя и своей семьи, заявляет, что стала жертвой "преследования и угроз в отношении своей свободы и физической неприкосновенности".
Ортега получила статус политического беженца в ноябре 2018 года в Колумбии. Позже она обратилась в Международный уголовный суд с доказательствами "систематического нарушения" прав человека в Венесуэле. После этого, говорится в сообщении, в ее адрес стали поступать новые угрозы, что вынудило ее переехать в Испанию и запросить убежище.
Ортега Диас в августе 2017 года была объявлена в розыск Интерпола официальным Каракасом. В марте 2018 года она попросила Интерпол выдать ордер против президента Николаса Мадуро.
Источник: РИА Новости