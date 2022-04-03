Испанскую Народную партию возглавил Альберто Нуньес Фейхоо

Глава правительства автономного сообщества Галисия Альберто Нуньес Фейхоо избран в субботу новым лидером испанской консервативной Народной партии (НП). Об этом говорится в Twitter НП.

"Альберто Нуньес Фейхоо провозглашен председателем Народной партии с 98,35% голосами", - отмечается в публикации политической силы, которая в настоящий момент является главной в Испании оппозиционной партией.

Как ранее заявлял 60-летний Нуньес Фейхоо, он хочет, чтобы пост генерального секретаря НП заняла Кука Гамарра.

Необходимость избрания нового лидера консерваторов возникла на фоне крупного скандала в партии. Ранее появились сведения о предполагаемых нарушениях при заключении контракта на €1,5 млн на покупку масок во время первой волны пандемии коронавируса в автономном сообществе Мадрид. Как передавала газета La Vanguardia, не исключалось, что брат регионального лидера Исабель Диас Аюсо мог получить незаконные комиссионные за сделку. Сама глава Мадрида обвинила руководство НП в попытке шпионить за ней и ее семьей, чтобы получить информацию по данному вопросу.

В результате скандала Пабло Касадо, возглавивший партию в 2018 году, утратил поддержку многих сторонников.

Источник: ТАСС