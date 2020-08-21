Испанский телеведущий выругался, освещая отравление Навального

Во время прямого включения из России ведущий испанского телеканала TVE Карлос Франганильо позволил себе нецензурный комментарий.
Франганильо рассказывал о состоянии российского политика Алексея Навального, предположительно, отравленного и находящегося в коме. Он анонсировал прямое включение из Москвы, но из-за технической неполадки зрители увидели только изображение российского корреспондента, а звук по-прежнему шёл из студии, где сидел Франганильо.
Будучи уверенным, что его микрофон выключен, ведущий выругался: «¡Joder, macho!»Темы: Политика Русская Испания