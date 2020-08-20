Фернандо Вальдес стал новым госсекретарем Испании по туризму

Совет министров Испании утвердил назначение Фернандо Вальдеса на должность государственного секретаря по туризму, Пабло Гарде - на должность заместителя министра, а Мигеля Санса – на должность генерального директора Института туризма Испании (TURESPAÑA). Об этом говорится в пресс-релизе института.

С предложением реорганизовать часть управленческой команды Министерства промышленности, торговли и туризма выступила глава ведомства Рейес Марото. По словам министра, изменения являются ответом на необходимость усилить работу команды для решения новых вопросов и задач в туристической отрасли в период ее восстановления от COVID- 19. Марото поблагодарила Изабель Оливер за ее работу, усилия и преданность делу на посту государственного секретаря по туризму в течение последних двух лет. Сейчас она продолжает свой профессиональный путь во Всемирной туристской организации (ЮНВТО).

Фернандо Вальдес стал новым государственным секретарем по туризму. Он занимал должность заместителя министра промышленности, торговли и туризма с июня 2018 года. Ранее работал на руководящих постах в общей государственной администрации. Имеет степень в области делового администрирования и менеджмента Мадридского университета Карлоса III и степень магистра международных отношений Университета автономного сообщества Мадрид. Закончил различные программы последипломного образования по международным отношениям, а также прошел программу лидерства в государственном управлении в бизнес-школе IESE и программу цифрового бизнеса в ISDI.

Пост генерального директора TURESPAÑA теперь занимает Мигель Санс — дипломированный специалист в области бизнес-исследований. Работал в разных странах Европы, США и Латинской Америки. Его профессиональная карьера в Испании была основана на маркетинговых и культурных коммуникационных проектах в сфере туризма. Был директором по маркетингу и продвижению государственной компании Turismo Madrid сообщества Мадрид; координатором сферы туризма в муниципальной компании Promoción Madrid, а с 2016 года директором по туризму муниципальной компании Madrid Destino. С 2018 года является членом совета директоров European Cities Marketing (ассоциации, объединяющей организации по управлению и продвижению из более чем 120 городов Европы).

Пабло Гарде назначен заместителем министра промышленности, торговли и туризма. Пабло Гарде Лобо - дипломированный специалист в области права университета автономного сообщества Мадрид, имеет степень магистра государственного управления Института налоговых исследований и Школы промышленной организации, степень магистра управления финансовыми учреждениями в Институте исследований фондового рынка и диплом в области налогового права и государственных финансов Центра налоговых и экономических исследований. C июня 2018 года по настоящее время занимает должность технического генерального секретаря Министерства промышленности, торговли и туризма.