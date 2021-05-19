Испанские ультраправые предлагают отгородиться от Марокко стеной

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Лидер испанской национал-консервативной партии Vox Сантьяго Абаскаль предложил построить высокую стену на границе с Марокко и укрепить её военными. Так он отреагировал на массовый наплыв мигрантов, с которым столкнулся испанский анклав Сеута в последние дни.
Абаскаль, который сейчас находится в Сеуте, заявил, что Испания «столкнулась с подлинным вторжением на свою территорию, спланированным и организованным Марокко, которое использовало для этого несовершеннолетних». А нынешнее правительство Испании, по его мнению, показало неспособность защитить свои границы.
«Мы должны постоянно милитаризировать границы, совершенствовать их защиту за счет строительства более высоких стен», - уверен лидер испанских ультраправых. «Марокко признало, что это спланированная политическая операция, и необходимо дать очень серьезный ответ. Из 30 миллионов, которые правительство только что предоставило этой стране, Испании необходимо построить непреодолимую стену», - добавил политик.
За последние два дня в Сеуту попали 8000 нелегалов. Из них 4800 уже отправили обратно.