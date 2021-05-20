Испания за три года выдала Марокко 90 млн евро на борьбу с миграцией

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Правительство Педро Санчеса за три года выделило властям Марокко около 90 млн евро на борьбу с нелегальной миграцией, укрепление границ, выявление мафиозных структур. Как сообщает агентство Europa Press, эти деньги должны были помочь не допустить массового наплыва нелегалов, который все равно произошел на этой неделе в испанском анклаве Сеута.
Так, 19 июля 2019 года Мадрид одобрил выделение 30 млн евро в качестве «вклада в борьбу марокканских властей с нелегальной миграцией и торговлей людьми». В мае 2020 года, в разгар пандемии, был выделен еще 31 млн. И еще 30 млн Испания выделила на днях, сразу после проникновения в страну 9 тысяч мигрантов.
Впрочем, общая сумма, которую потратила Испания, на самом деле еще больше. За несколько лет Мадрид закупил для Марокко технику на 35 млн евро. Это автомобили, беспилотники, радары и т.д.